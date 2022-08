Congedo parentale, novità per gli iscritti alla gestione separata INPS

Cambia il congedo parentale. Dal 13 agosto scattano importanti novità per diverse categorie di lavoratori. Tra questi ci sono anche i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. Le novità riguardano il congedo parentale, cioè quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro che viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici autonome per ogni figlio.

Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale i lavoratori percepiscono un’indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.

I requisiti

La nuova legge prevede importanti novità anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. Per poter beneficiare dell’aiuto è necessario che questi lavoratori rispettino questi requisiti:

siano iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate

siano iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti

sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale

abbiano versato la contribuzione maggiorata (0,72%): deve sussistere il requisito di almeno 1 mese di contribuzione effettivamente versata, con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore – sussista il requisito di 1 mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità

ci sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

non siano titolari di pensione.

Congedo parentale, cosa cambia per genitori lavoratori autonomi

Questi lavoratori possono fruire del congedo parentale entro il 12esimo anno, e non più entro il 3°, di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.

I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi, e non più 6.

Il congedo parentale può essere fruito continuativamente o in modalità frazionata a giorni, ma non in modalità oraria. Il computo dei giorni avviene con le stesse modalità dei lavoratori dipendenti.

Le condizioni non cambiano. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Quando e come fare domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda di congedo parentale può essere presentata all’INPS in tre modi diversi:

online sul sito INPS

tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

tramite enti di patronato e intermediari INPS.

Qui trovate le nuove regole sul congedo parentale per i lavoratori dipendenti e qui quelle per i lavoratori autonomi.