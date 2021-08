Priorità di assunzione a lavoratori di aziende in crisi: come funziona la clausola del Mise

Una clausola di priorità per assumere lavoratori interessati da crisi aziendali, licenziati o disoccupati nel territorio. È quanto stabilito tramite atto di indirizzo dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in caso di "incremento occupazionale" da parte di aziende che ricevono fondi pubblici .

Priorità di assunzione a lavoratori di aziende in crisi: l'atto di indirizzo

Secondo questo documento del Mise, le imprese che beneficeranno di incentivi, agevolazioni o misure di sostegno finanziario, si dovranno impegnare in caso di assunzioni a fornire una corsi preferenziale ai lavoratori residenti nel territorio che percepiscono sostegni al reddito o rimasti disoccupati per procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, ai lavoratori di aziende in crisi.

Come riportato dall'atto di indirizzo firmato dal capo di gabinetto, si invitano tutte le Direzioni generali, "su indicazione del ministro", a inserire questa "clausola di preferenza per l'assunzione dei lavoratori di aziende in crisi" negli atti di prossima adozione "che comportino la concessione di incentivi, agevolazioni o misure di sostegno finanziario a valere su risorse MISE comunque denominate, ove compatibile".

La clausola prevede che i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnino, si legge ancora "a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori residenti nel territorio ove viene localizzato l'investimento che risultino percettori di interventi di sostegno al reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il MISE".

Aziende in crisi: la direttiva del Mise sui parametri per i tavoli nazionali

Quello sulla clausola di priorità non è l'unico documento firmato negli ultimi giorni dal ministro dello Sviluppo economico in ambito di chiusure e delocalizzazioni delle grandi aziende sul quale il governo sta lavorando a un nuovo decreto. Con una direttiva del Mise, Giancarlo Giorgetti ha, infatti, fissato i paletti entro i quali individuare le aziende in crisi che possono essere considerate di rilievo nazionale.

Per essere materia della Struttura di crisi del ministero le imprese dovranno avere i seguenti requisiti: