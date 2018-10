Vendono l’azienda e regalano un milione di euro ai dipendenti

editato in: da

I proprietari vendono l’azienda a una multinazionale e come ultimo atto regalano un milione di euro ai dipendenti. Succede a Rivoli , nei dintorni di Torino: la Olsa, storica azienda che si occupa di illuminazione per vetture, viene ceduta al colosso canadese della componentistica Magna International. Prima di ufficializzare il passaggio di consegne, i proprietari hanno voluto dividere un milione di euro fra tutti i dipendenti che hanno sempre lavorato con costanza e impegno nella ditta torinese.

Ai circa 600 addetti italiani, arriverà a fine mese un premio sotto forma di un assegno da un milione di euro, quasi una mensilità di stipendio in più in busta paga perché “per gli ex soci di Olsa è importante dare un segnale concreto di gratitudine. Soprattutto oggi in un territorio dove delocalizzazioni e cessioni di impresa di moltiplicano senza mostrare riguardo per i lavoratori” raccontano a Corriere.

Per Massimo Pedrana, uno tra gli ex soci, si tratta di “un premio per dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura di impresa”. Nei giorni scorsi gli imprenditori sono andati a congedarsi dai lavoratori, tra strette di mano e commozione. “Noi soci siamo tutti over 65: è venuto il momento di avviare un passaggio generazionale e di consentire all’azienda di compiere quel salto dimensionale necessario per meglio competere nel mondo. Ma non dimentichiamo i compagni di questo lungo viaggio” ha aggiunto Pedrana.

Stando a quanto riportato dai sindacati, i dipendenti non perderanno il lavoro ma continueranno a svolgere le rispettive mansioni all’interno dell’azienda, anche se si spera in ulteriori assunzioni con l’ingresso della nuova proprietà. Olsa, che attualmente conta 285 milioni di ricavi e 6 stabilimenti, 2 in Italia e gli altri in Polonia, Messico, Cina e Brasile, entrerà a far parte di un gruppo internazionale che ha un valore di circa 40 miliardi di dollari. Per questo motivo, si prospettano numerosi investimenti e miglioramenti nell’impresa.

