Unilever, la multinazionale lascia l’Italia e 76 dipendenti senza lavoro

Lo stabilimento della Unilever di Sanguinetto ha annunciato 76 licenziamenti: programmato per domani l’incontro con i sindacati.

Il sindaco del comune veronese, Daniele Fraccaroli, ha dichiarato la sua vicinanza ai cittadini e, in particolar modo, ai 76 lavoratori che, come da annuncio della multinazionale, già da domani si ritroveranno a essere disoccupati. L’azienda britannico-olandese, proprietaria del marchio Knorr, ha infatti deciso di trasferire gran parte della produzione in Portogallo, probabilmente ingolosita dal minor costo del lavoro e da un regime fiscale più mite rispetto a quello italiano.

La fabbrica rimarrà aperta a regime ridotto con gli 84 dipendenti ancora rimasti ma lo stesso Primo cittadino si è dichiarato “molto preoccupato” per la possibile chiusura dello stabilimento produttore del dado Knorr.

Gli stessi sindacati Cisl, Cgil e Uil ne hanno sottolineato il ruolo chiave per l’economia del comune palesando la propria avversione alla nuova politica industriale che avrebbe deciso “senza alcun preavviso” di spostare la produzione altrove. D’altra parte l’impresa si è difesa smentendo che vi sarà una chiusura totale dello stabilimento: “La razionalizzazione riguarda esclusivamente l’area dello stabilimento relativa ai dadi da brodo tradizionali e non le altre produzioni alimentari, e si spiega con una continua diminuzione della richiesta di mercato di questo tipo di prodotti”.

I manager dell’impresa hanno ritenuto che tale intervento fosse necessario a garantire la sostenibilità futura dello stabilimento ma hanno anche garantito che Unilever si impegnerà a collaborare con le organizzazioni sindacali per ricercare la migliore soluzione per poter ridurre al minimo l’impatto sociale.