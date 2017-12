Una nuova piattaforma dedicata al Welfare targata Pellegrini. Flexible benefit e piani personalizzati per dipendenti e aziende

Le più recenti Leggi di Stabilità hanno introdotto importanti novità in materia di welfare aziendale, uno strumento fondamentale per sostenere i lavoratori nella gestione del delicato equilibrio tra attività lavorativa e vita privata.

Sono state previste nuove modalità di erogazione dei flexible benefit e la possibilità di contrattualizzazione dei servizi di welfare aziendale ampliandone di conseguenza l’utilizzo. A sostenere le imprese in questo nuovo ambito ci sono provider – come Pellegrini – capaci di fornire una serie strutturata di iniziative, benefit e servizi.

Pellegrini, leader per i servizi di ristorazione e buoni pasto, che da sempre opera come azienda responsabile, attenta alle problematiche della contemporaneità con un approccio sostenibile a tutti i livelli – sociale, economico, ambientale – ha realizzato una piattaforma digitale, altamente intuitiva, rivolta alle imprese che scelgono di erogare ai propri dipendenti benefit sotto forma di beni e servizi in alternativa al pagamento in denaro, cogliendo così le opportunità offerte dalla normativa fiscale.

I flexible benefit rappresentano, infatti, un modello alternativo di remunerazione del lavoro dipendente, non soggetto a carichi impositivi e contributivi. Accedendo a Welfare Pellegrini i dipendenti aziendali avranno a disposizione un budget di spesa non tassato da destinare, liberamente e in maniera personalizzata alle proprie necessità personali o familiari. Potranno infatti scegliere tra beni e servizi presenti all’interno delle aree di loro maggiore interesse: scuola e istruzione, salute e benessere, viaggi e tempo libero, mobilità, solo per citare alcuni esempi.

Pellegrini affianca l’azienda dall’ideazione alla gestione operativa e mette a disposizione uno strumento fortemente customizzato che si caratterizza e si distingue per l’elevato contenuto qualitativo e che può essere declinabile per ogni realtà o esigenza.

“Dalla ristorazione ai buoni pasto, dal vending al global service, la Pellegrini ha la responsabilità di gestire servizi delicati e decisivi per la qualità della relazione con il dipendente, la risorsa più preziosa di un’azienda – commenta Valentina Pellegrini, Vice Presidente. È proprio questa responsabilità unitamente all’attenzione al benessere della persona che dal 1965 guida le scelte della mia famiglia e che ci spinge a fare sempre meglio. Posso dire che è stato per noi naturale approcciare i “piani di welfare” e improntarli all’attenzione e alla cura ma anche all’ascolto e alla personalizzazione, insomma ad un’idea di servizio reale”.

