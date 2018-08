Turismo, assunzioni Alpitour e Nh Hotel: anche per diplomati

editato in: da

Svariate le posizioni disponibili per lavorare in Alpitour o Nh Hotel. Offerte per laureati e diplomati con esperienza e ottima conoscenza dell’inglese.

Nel periodo estivo le proposte di lavoro in ambito turistico aumentano notoriamente. Nello specifico sono alla ricerca di nuovo personale sia Alpitour che Nh Hotel, compagnie leader nel settore. Ecco quali posizioni sono ancora aperte e per le quali è possibile proporsi.

Nh Hotel è una delle catene alberghiere più famose al mondo. Soltanto sul territorio italiano consta ben 51 strutture. Guardando alle statistiche su scala mondiale invece, i numeri aumentano incredibilmente, fino a contare 19mila dipendenti.

Al momento l’azienda è alla ricerca di un segretario o una segretaria di ricevimento, presso Milano, per NH Congress. In merito saranno considerate proposte di diplomati o laureati nel settore alberghiero o turistico. Si richiede inoltre un’esperienza di almeno un anno, oltre a un’ottima conoscenza dell’inglese e una seconda ligua.

A Mestre (Venezia) si è alla ricerca di un Restaurant Manager per l’NH Lagura Palace. I candidati presi in considerazione dovranno avere almeno due anni d’esperienza in tale mansione, con almeno un diploma turistico, conoscenze in ambito Food and Beverage e capacità comunicativa in inglese e altra lingua. La stessa struttura ricerca inoltre un Deputy Manager che abbia maturato almeno 5 anni d’esperienza, fon formazione in settore turistico o Business Administration. Richiesta ottima conoscenza dell’inglese, di Revenue Management e Office.

A Venezia, presso l’NH Rio Novo, si ricerca un Secondo Manutentore, diplomato e residente in città o in zone limitrofe. A Milano invece, presso l’NH Milano Touring, le posizioni aperte sono quelle di Stagista addetto Breakfast, tirocinante Front Office e Cuoco. Per candidarsi sarà necessario recarsi nella sezione lavoro e carriere del sito dell’azienda.

Anche Alpitour, noto operatore internazionale, è alla ricerca di volti nuovi da inserire in svariati organici. Si è alla ricerca in particolar modo di neolaureati, in merito al Progetto Giovani 2018, che ha come obiettivo quello di formare i Manager del Gruppo.

I candidati selezionati saranno inseriti in un corso di formazione della durata di tre anni, con contratto a tempo indeterminato. Si richiede l’invio di una candidatura esclusivamente a laureati in Ingegneria Gestionale, Economia, Turismo o, in alternativa, giovani con ottima conoscenza dell’inglese, esperienza in ambito turistico e disponibilità a trasferte o trasferimenti (in Italia e all’estero).

In svariate sedi italiane si è inoltre in cerca di Addetti ai Servizi alberghieri:

Roma; Milano: addetti booking

Roma: addetto commerciale

Milano: addetto operativo

Torino: business analyst; capi ricevimento in villaggi turistici

Africa; Sicilia: executive chef in villaggi

Svariate sedi: Manager

Per consultare tutte le proposte lavorative attive sarà necessario recarsi presso la sezione lavoro e carriere del sito dell’azienda.