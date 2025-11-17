Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

La preparazione delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina è entrata in una fase operativa intensa, con l’avvio delle selezioni per numerosi profili tecnici e di supporto. Pur trattandosi di un evento con una data di inizio precisa, le attività preliminari sono già in corso e richiedono un significativo incremento della forza lavoro.

L’agenzia Maw ha aperto la ricerca a 200 addetti da impiegare tra Milano e Bormio, con compiti legati all’allestimento, alla logistica e alla manutenzione degli spazi coinvolti nella manifestazione.

Le figure ricercate per l’allestimento e la logistica

Le posizioni aperte riguardano principalmente settori operativi.

Gli operai specializzati per stand fieristici saranno coinvolti nel montaggio di strutture modulari come pareti, pedane, tralicci e pannelli. Il lavoro comprenderà anche l’installazione di impianti temporanei, tra cui quelli elettrici, di illuminazione, audio-video e, in alcuni casi, idraulici o di condizionamento.

A queste mansioni si aggiungerà il posizionamento e l’ancoraggio di elementi decorativi e materiali pubblicitari, come banner, roll-up, loghi e stampe.

Accanto a queste figure, la selezione prevede l’inserimento di magazzinieri e addetti allo stoccaggio. Le attività includono catalogazione, imballaggio, gestione dei materiali destinati agli eventi e organizzazione delle forniture necessarie.

Il lavoro richiede precisione e capacità di coordinamento, soprattutto in vista dei picchi operativi previsti nei mesi precedenti l’inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

La preparazione dell’evento coinvolge anche figure dedicate alla pulizia e alla manutenzione degli ambienti. Le attività saranno svolte quotidianamente e comprenderanno la cura di camere, bagni, aree comuni, palestre, mense e uffici.

Tra le operazioni richieste rientrano la sanificazione di superfici e pavimenti, il lavaggio delle vetrate, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti e il cambio della biancheria negli alloggi. Pur essendo preferibile un’esperienza nel settore, non è un requisito obbligatorio.

Tempi, disponibilità e modalità di candidatura

Per tutte le figure selezionate è richiesta una disponibilità immediata, idealmente dalla metà del mese in corso. Il periodo di impiego si estenderà fino ai primi giorni di febbraio 2026, con un aumento della richiesta di personale nel mese di dicembre, quando le attività preparatorie raggiungeranno il picco.

Gli orari di lavoro previsti rientrano nella fascia 8:00-17:00, un’impostazione tipica per attività operative e logistiche di questa natura. Per candidarsi è possibile rivolgersi alla filiale MAW di Milano Nord all’indirizzo marta.poppi@maw.it oppure alla filiale di Sondrio, scrivendo a caterina.melotti@maw.it.

Un’opportunità utile per giovani e lavoratori del territorio

Pur trattandosi di impieghi a tempo determinato, la partecipazione all’organizzazione delle Olimpiadi rappresenta un’occasione significativa, in particolare per i giovani e per chi risiede nelle aree coinvolte.

L’esperienza offre la possibilità di lavorare in un contesto altamente strutturato, con dinamiche operative tipiche dei grandi eventi internazionali.

Lavorare dietro le quinte di un evento di questa portata permette di acquisire competenze spendibili in ambito logistico, fieristico, alberghiero e organizzativo, ambiti che richiedono sempre più figure formate e abituate a operare in situazioni complesse.