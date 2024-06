Amazon, nel nuovo polo di Jesi 1.000 assunzioni: le figure richieste e come candidarsi

Fonte: ANSA Il nuovo polo Amazon di Jesi, dove sono in programma 1.000 nuove assunzioni

Nuovo polo per Amazon in Italia, con in arrivo tantissime assunzioni. Il colosso Usa sta procedendo in tempi rapidi alla realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà nel Centro Italia e porterà all’inserimento di moltissime figure professionali. Vediamo nel dettaglio quando e dove aprirà il nuovo centro Amazon e quali opportunità ci sono per gli italiani in cerca di lavoro.

Nuovo polo Amazon a Jesi: quando apre

Amazon ha annunciato un importante piano di assunzioni legato all’apertura di un nuovo centro di distribuzione che sorgerà a Jesi, provincia di Ancona: l’inaugurazione del nuovo centro è previsto per la primavera del 2025.

Il nuovo centro logistico si estenderà su una superficie di 240 mila mq e rappresenta l’11esimo polo di distribuzione Amazon in Italia. Il gigante dell’e-commerce è pronto a offrire almeno 1.000 posti di lavoro.

Le figure richieste per l’hub Amazon Jesi

Le nuove figure che Amazon andrà a inserire a tempo indeterminato nell’hub di Jesi ricoprono più di 60 ruoli diversi, tra cui:

operatori logistici

magazzinieri

responsabili finanziari

specialisti IT

ingegneri ed esperti di robotica.

Quali figure si cercano già

Al momento sul sito ufficiale di Amazon è comparso un solo annuncio in merito alle offerte di lavoro per l’hub di Jesi. In particolare, il colosso di Jeff Bezos sta già selezionando un Site Procurement Manager/Site Procurement Operations. La sede per questo ruolo sarà appunto Jesi, ma il nuovo assunto farà intanto base presso l’hub di San Salvo (Chieti) fino all’avvio della nuova sede.

Ruolo

La nuova figura si occuperà di guidare e realizzare progetti di approvvigionamento strategici per i partner commerciali di Amazon interni, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. In qualità di responsabile dell’approvvigionamento del sito, lavorerà in un ambiente di squadra con stakeholder interni di Amazon, diversi colleghi dell’approvvigionamento e fornitori esterni.

Requisiti

Per quanto riguarda i requisiti per potersi candidare, ecco quelli minimi obbligatori:

laurea triennale in meterie come Approvvigionamento o Supply Chain o esperienza significativa nel settore degli appalti

esperienza rilevante in un ambiente di procurement

conoscenza approfondita di MS Office

qualifiche e/o esperienza nel sourcing, nella gestione dei contratti o in un ruolo equivalente

capacità di negoziazione, interna ed esterna

capacità di gestione dei contratti

ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano, parlati e scritti.

Ci sono poi altri requisiti preferenziali:

laurea con focus su Acquisti o Supply Chain

esperienza di lavoro in un’organizzazione grande, globale e altamente articolata

se non è presente una laurea in materia di appalti (o una laurea superiore), accreditamento CIPS/EIPM o conoscenza funzionale o accreditamento equivalente

esperienza di ERP (SAP/Coupa)

capacità di gestire più progetti complessi e simultanei che richiedono frequenti capacità di comunicazione, organizzazione, gestione del tempo, metodologia di analisi e risoluzione dei problemi

forte motivazione e focus sul cliente

forte motivazione e focus sul cliente gestione dei rapporti con i fornitori

competenza analitica e di problem-solving, capacità di identificare problemi complessi, sviluppare e fornire soluzioni

capacità di gestire in modo efficace le parti interessate in più funzioni aziendali, siti, regioni e unità aziendali.

Come candidarsi

Per entrare a far parte del team Amazon a Jesi, i candidati possono inviare il loro curriculum attraverso la pagina carriere sul sito amazon.jobs/ita, selezionando la sede di Jesi.