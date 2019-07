Ti sei appena diplomato e cerchi lavoro? Queste le professioni più richieste

editato in: da

Non è sempre vero che per trovare un lavoro bisogna avere il tanto agognato “pezzo di carta”. O, quanto meno, il pezzo di carta non deve essere gioco forza una laurea.

Come dimostra l’ultimo report realizzato con i dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere in collaborazione con ANPAL (l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro). Secondo il rapporto, nel 2018 sono stati creati circa 2 milioni di posti di lavoro per diplomati: di questi 1,59 milioni sono stati i posti effettivamente occupati, mentre 400 mila sono figure professionali di difficile reperimento. Insomma, scegliendo il giusto indirizzo scolastico dopo i tre anni di scuole medie è possibile trovare un lavoro qualificato e ben retribuito.

Ma quali sono i diplomi più richiesti sul mercato del lavoro? Vediamo insieme.

Le aziende cercano principalmente diplomati che abbiano competenze nel settore amministrativo, finanza e marketing (279 mila posti di lavoro creati nel 2018) seguiti dai diplomati nell’indirizzo meccanico, meccatronico e dell’energia e in quello elettronico-elettrotecnico (174 mila contratti attivati nel corso dei passati 12 mesi); il podio, invece, è chiuso da chi ha un diploma nel settore turistico, enogastronomico e dell’ospitalità (sia diplomati del liceo linguistico, sia diplomati dell’istituto alberghiero, dunque, con 132 mila nuovi contratti).

Anche se è il settore amministrativo e dei servizi a farla da padrone (oltre 550 mila nuove assunzioni nel 2018), le figure più richieste sono altre. Secondo il report di Unioncamere e ANPAL, le aziende cercano principalmente tecnici esperti in applicazioni informatiche, disegnatori industriali, tecnici elettronici e meccatronici. Tutte figure tecniche, provenienti dal mondo degli istituti industriali o istituti professionalizzanti.

Discorso simile anche per quel che riguarda le professioni di difficile reperimento per diplomati. Ossia, quelle ricerche di lavoro rimaste “inevase” perché il mercato del lavoro (e della formazione) non offre un numero sufficiente di professionisti. In particolare, le aziende avrebbero assunto quasi mezzo milione di diplomati con specializzazione in elettrotecnica, discipline assicurative e tecnici elettronici. Insomma, l’Italia ha un gran bisogno di tecnici nei settori più disparati (nella top five troviamo anche tecnici meccanici), ma il sistema scolastico non riesce a dare una risposta concreta a questa domanda.

Insomma, se non si ha troppa voglia di studiare dopo il diploma potrebbe essere una decisione saggia scegliere di iscriversi in un istituto tecnico o in un istituto professionalizzante.