Tempo indeterminato, orario breve fino alle 16.30: il lavoro dei sogni è a Maiorca

Il lavoro dei sogni di ogni Italiano potrebbe esistere davvero, almeno stando all’annuncio per una posizione aperta a Palma di Maiorca e pubblicato da Habitissimo.

L’impresa web che si occupa di mettere in contatto offerta e domanda per il settore dell’edilizia, le ristrutturazioni e i servizi per la casa, offre una posizione come performance marketing manager Italia a Palma di Maiorca. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio di 27mila euro annui.

Per potersi candidare, occorrono chiaramente dei requisiti. Agli aspiranti performance marketing manager si chiedono entusiasmo e ottimismo, oltre ad un curriculum che dimostri competenze digitali, capacità di negoziazione, esperienza nella gestione delle reti di affiliazione e, ovviamente, la conoscenza dell’inglese.

L’obiettivo di Habitissimo, è quello di creare nel quartier generale di Palma di Maiorca un team madrelingua italiano che operi nella sede centrale. Chi riuscirà a spuntarla, potrà contare su una serie di benefit difficilmente ricercabili altrove, pensati per fare la “felicità” del lavoratore. Gli orari saranno concentrati dal lunedì al giovedì – dalle 8 alle 16,30 – mentre il venerdì gli uffici saranno chiusi già alle 14.

Habitissimo abbraccia inoltre il concetto di “impresa felice”, ragion per cui la sede lavorativa sarà pensata per soddisfare il lavoratore, facendolo sentire a proprio agio. Incaricata di creare un ambiente a misura di impiegato, è Lidia Nicolau, una vera e propria Cho (Chief Happiness Officer).

Lidia ha lavorato ad una location in cui ci sono strutture confortevoli e spazi aperti. L’azienda offre inoltre frutta gratis, aree relax e ping pong. Cala così l’assenteismo e ci sono meno assenze per malattia. Per rendere ancora più sereno l’ambiente, inoltre, i direttori ricevono una formazione per risolvere i conflitti, così da evitare malumori e incomprensioni sul luogo di lavoro.

Secondo dati Aire la comunità italiana alle Baleari, arcipelago di cui fa parte Maiorca, è la più numerosa dopo quella tedesca ed inglese con circa 23.000 residenti provenienti dal Belpaese. I ritmi di vita, come è facile immaginare, sono poco frenetici, e le giornate scorrono tra passeggiate in spiaggia e buona cucina. Anche se la posizione potrebbe essere piuttosto ambita, non resta altro da fare che inviare la propria candidatura e incrociare le dita.