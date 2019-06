Svolta Whirlpool: “Non chiudiamo Napoli”. La trattativa con Di Maio

editato in: da

“Si è trattato di un incontro positivo: abbiamo ribadito la strategicità dell’Italia e il fatto che investiremo 250 mln di euro. Confermiamo chee che garantiremo l’occupazione. Ora grazie anche all’aiuto del ministroci muoveremo su un tavolo di discussione di merito per analizzare le diverse soluzioni possibili con il supporto delle parti e istituzioni”. E’a sintetizzare così l’esito del tavolo di confronto oggi al Mise. Il nuovo round tecnico atteso potrebbe arrivare “quanto prima”: “noi siamo pronti anche domani”, prosegue.

“Nessuna chiusura, nessun disimpegno e la piena occupazione dei lavoratori coinvolti in questa vicenda: questi sono i capisaldi che abbiamo ottenuto e sui quali possiamo ricostruire. Oggi abbiamo avuto delle conferme importanti che fanno segnare uno step decisivo per la situazione del sito di Napoli”, ha detto dal canto suo di Maio al termine del tavolo. “Era fondamentale averle direttamente dalle figure apicali della multinazionale con cui, da oggi in avanti, seguirà un dialogo – che coinvolga tutte le parti sociali – per garantire un futuro certo ai lavoratori”, sottolinea Di Maio.

Al terzo incontro, a cui ha partecipato l’azienda, le Regioni coinvolte, i rappresentanti sindacali e le figure apicali della multinazionale con Gilles Morel, presidente di Whirlpool Emea, “è stata fatta una disamina tecnica dell’attuale situazione degli stabilimenti Whirlpool in Italia, affrontando anche il nodo cruciale degli stabilimenti di Comunanza e Napoli”, si legge nella nota del ministero dello Sviluppo economico. Per quanto riguarda il sito di Comunanza, la multinazionale “si è dimostrata intenzionata a rispettare tutti gli impegni presi anche in termini d’investimento e del reshoring dalla Polonia all’Italia”.

Per quanto riguarda il sito di Napoli, “è stato confermato dallo stesso presidente di Whirlpool Emea che non c’è mai stata l’intenzione né della chiusura, né del disimpegno da parte della multinazionale. Il tavolo di oggi sancisce l’apertura del tavolo negoziale, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa che garantisca i livelli occupazionali e la continuità industriale”.