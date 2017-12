Statali: orari flessibili per chi ha figli piccoli

Un orario di lavoro più flessibile per gli statali che si trovano in situazioni di particolare bisogno, come nel caso di chi ha figli piccoli e deve fare l’inserimento all’asilo. E’ una delle principali novità che, secondo quanto apprende l’Adnkronos, prevede la bozza del nuovo contratto per i dipendenti pubblici delle Pa centrali, dai ministeri alle agenzie fiscali ai grandi enti, presentata oggi dall’Aran ai sindacati e della quale si è discusso al tavolo negoziale.

Il documento dà quindi indicazioni per consentire una maggiore flessibilità sugli orari in entrata e in uscita dagli uffici con modalità che saranno decise da ogni amministrazione. La norma potrà riguardare anche chi presta attività sociali come il volontariato o assiste parenti disabili (legge 104).

Inoltre, il nuovo contratto prevede una flessibilità maggiore nel rapporto di lavoro con una maggiore attenzione all’orario ‘multiperiodale’ ovvero la possibilità di lavorare in un determinato arco temporale su orari differenti, prevedendo, ad esempio, settimane più intense alternate a meno intense, una sorta di straordinario programmato che poi viene compensato in giornate con orario ridotto.

