Statali, Dadone: “Con risorse in manovra aumenti superiori a 96 lordi al mese”

(Teleborsa) – Aumenti in busta paga per gli statali superiori a 96 euro lordi mensili, con il rinnovo del contratto del pubblico impiego per il periodo 2019-2021. E’ quanto preannunciato dal Ministro della PA, Fabiana Dadone, in base alle risorse per 3,2 miliardi di euro stanziate in Manovra.

“Un recupero di potere d’acquisto di circa il 3,5% ben superiore all’Ipca”, ossia all’inflazione armonizzata, spiega la titolare della PA in una intervista a Il Sole 24 Ore, aggiungendo che si tratta di una “base di partenza per una valorizzazione delle risorse della PA”.

Per la valorizzazione appare cruciale “mettere mano davvero ai sistemi di valutazione del personale, di cui si parla da anni senza risultati”. Il Ministro ha poi parlato di vincolare agli obiettivi “parte della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili della transizione digitale“.

Sul fronte del reclutamento, Dadone ha affermato che l’idea è quella di innovare e “partire davvero con il portale nazionale dei concorsi”.