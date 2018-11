Statali, arriva l’aumento di stipendio: 50 euro in più in busta paga

editato in: da

Nel testo della legge di Bilancio sono contenuti gli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali degli statali per il triennio 2019-2021. Gli aumenti per i lavoratori pubblici dovrebbero arrivare, a regime, a 50 euro lordi al mese. Le uniche certezze sul tema sono che il primo mini-aumento, in media circa 8 euro lordi al mese, scatterà ad aprile. Da luglio, l’importo salirà a 13-14 euro fino al totale dei 50 euro.

Ad inizio anno era stato dato il via libera al pagamento dei primi incrementi retributivi – aumenti medi di 85 euro per circa 250 mila statali – e degli arretrati del 2016 e del 2017. Ora, invece, l’esecutivo giallo-verde dovrebbe stanziare nuove risorse destinate proprio al rinnovo dei contratti degli statali che scadranno alla fine di quest’anno. La legge di bilancio promossa dal governo Conte infatti prevede per il triennio 2019-2021 uno stanziamento complessivo di 4,3 miliardi di euro per il pubblico impiego.

In particolare, nell’ultima bozza si precisa che per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico gli oneri posti a carico del bilancio statale “sono determinati in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 a decorrere per il 2021”. Fondi che, considerando il triennio, determinerebbero un aumento medio mensile di 50 euro per dipendente pubblico.

Risorse tuttavia “insufficienti”, secondo la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil, Serena Sorrentino, che prevede già una mobilitazione dei lavoratori che “hanno già pagato un prezzo alto con nove anni di blocco contrattuale”. Della stessa opinione l’Anaao Assomed, secondo cui “53 euro di incremento a regime nel 2021” per la sanità sono “al di sotto anche degli 85 euro del precedente triennio che avevamo definito un‘elemosina. Un piatto di lenticchie buono a comprare primogeniture, ma non a misurare ruolo e dignità professionale di un lavoro che del Ssn è valore fondante”.

