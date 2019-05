Social media cercasi per la famiglia reale inglese: candidatura e stipendio

editato in: da

Queen Elisabeth sta cercando un social media manager, esperto in comunicazione digitale, ma dotato anche di un tocco di creatività.

Il digitale sta rivoluzionando il modo di pensare e di comunicare. E i diretti interessati non sono solo i singoli utenti, ma anche le imprese e le attività commerciali. Una vetrina formato digitale: ecco cosa possono rappresentare i social come Facebook, Instagram e Twitter. Non stupisce quindi che il ruolo del social media manager sia sempre più richiesto dalle società e anche dalla famiglia reale. Dopo il successo degli account di William e Kate e di Meghan e Harry, ora anche la regina dell’Inghilterra è pronta per fare il grande passo nel mondo dei social media.

Il social media manager è una figura che svolge un ruolo “delicato”: deve infatti prestare attenzione a quello che scrive e soprattutto al modo in cui risponde e si rivolge al pubblico. Spesso capita di leggere di gaffe ad opera di social media manager che gestiscono profili di grande società e che per un errore o una risposta affrettata, hanno scatenato il putiferio sui social.

Si tratta di un mondo che spesso non “perdona” e l’errore fa presto a rimbalzare da una parte all’altra del mondo e a diventare notizia. Ed è proprio per questi motivi che anche il social media manager cercato dalla regina, deve essere in possesso di non pochi requisiti.

La figura ricercata dalla famiglia reale deve essere in grado di stupire i follower e suscitare la loro attenzione attirando una grande fetta di pubblico, soprattutto durante eventi reali di grande rilevanza. Come indicato nell’annuncio di lavoro infatti: “L’impatto del nostro operato deve essere sempre di alto profilo, così la reputazione e la ricaduta di ciò che facciamo dovrà essere in primo piano nell’impegno quotidiano del “digital communications officer””.

Inoltre, il social media manager ideale per questa posizione, deve essere innovativo, creativo, avere un occhio allenato con le fotografie, deve saper creare video e avere ottime competenze nell’ambito della scrittura. E come specificato nell’offerta di lavoro, il social media manager: “Deve avere lo sguardo rivolto al futuro ed essere in grado di dirigere la comunicazione digitale sulla base di analisi ed esplorazione di nuove tecnologie”.

Insomma, una figura a tutto tondo in grado di tenere i follower incollati ai post pubblicati e di suscitare like e reazioni.

Quale sarà lo stipendio che spetterà al social media manager? La figura selezionata firmerà un contratto a tempo indeterminato che prevede uno stipendio di circa 30.000 sterline all’anno e a cui si aggiungono 33 giorni di ferie e un contributo pensionistico del 15% da parte del datore di lavoro. Il candidato scelto potrà inoltre accedere al Palazzo reale e potrà partecipare a corsi di aggiornamento.

Per candidarsi, è necessario inviare la propria candidatura rispondendo all’annuncio presente sul sito ufficiale della famiglia reale.