Snam firma protocollo intesa con MIUR su alternanza scuola-lavoro

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Snam hanno siglato un protocollo d’intesa sulle iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro avviate quest’anno dal gruppo leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata di infrastrutture nel settore del gas naturale.

La firma è avvenuta a Roma, nella sede del Ministero, alla presenza di Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, e di Paola Boromei, Executive Vice President Human Resources & Organization di Snam.

Il programma di alternanza di Snam, denominato “Young Energy” coinvolge circa 600 studenti delle classi terza, quarta e quinta di 9 istituti superiori in 6 regioni d’Italia. In ciascuna delle scuole Snam ha portato le esperienze dei suoi dipendenti, le testimonianze dei manager e il contributo dei formatori designati. Agli incontri ha fatto seguito un percorso di formazione su temi quali salute, sicurezza, ambiente e qualità, la sostenibilità e l’industry 4.0 e visite guidate in varie sedi territoriali dell’azienda.