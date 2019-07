Sindacato Flaei/Cisl (elettrici), Salvatore Mancuso nuovo Segretario Generale

editato in: da

(Teleborsa) – Salvatore Mancuso è stato eletto dal Consiglio generale della Flaei, la federazione degli elettrici della Cisl, nuovo segretario generale della federazione. Prende il posto di Carlo Meazzi.

L’appuntamento, al quale hanno attivamente partecipato la Segretaria generale della Cisl Anna Maria Furlan, il Segretario generale aggiunto Luigi Sbarra, oltre ad altri esponenti della segreteria confederale, nonché i segretari generali di altre federazioni, di regioni e di territori, è coinciso, come prevede lo Statuto, con l’elezione della nuova segreteria nazionale della Flaei/Cisl della quale faranno parte Amedeo Testa, in qualità di Segretario generale aggiunto, Massimo Saotta, Graziano Froli e Michele Spitale come segretari nazionali di categoria.

Il neo segretario generale Salvatore Mancuso nel suo intervento ha voluto tracciare le linee guida programmatiche del mandato affidatogli, richiamando i valori sociali, associativi, etici e di impegno per il lavoro e l’inclusione sociale, che costituiscono il patrimonio qualificante dell’esperienza della Flaei e della Cisl.