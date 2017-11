Sei giorni di ferie extra per i non fumatori. L’iniziativa di un’azienda

I dipendenti non fumatori lavorano di più e raramente interrompono la loro attività. Per questo motivo hanno diritto a delle ferie extra. L’idea arriva dalla Piala Inc, un’azienda informatica giapponese che ha deciso di concedere ben 6 giorni di ferie ai lavoratori che non fumano. Il motivo? Secondo alcuni calcoli i dipendenti che hanno il vizio del fumo si assentano molto più spesso quando sono in ufficio, per fumare una sigaretta. Il risultato? Le continue pause fanno sì che perdano vari giorni di lavoro.

Per gli impiegati della società si tratta di una vera e propria vittoria. Da diversi mesi infatti combattevano per dimostrare come chi non ha il vizio del fumo lavori molto di più. Per questo erano convinti che il loro maggiore impegno dovesse essere in qualche modo ripagato. Dopo una lunga battaglia sindacale i vertici della Piala hanno dovuto cedere, concedendo ben 6 giorni di vacanza ai non fumatori a partire da settembre 2017.

“Uno dei nostri dipendenti non fumatore – ha spiegato Hirotaka Matsushima, portavoce dell’azienda – ha appeso un messaggio sulla bacheca aziendale all’inizio dell’anno, in cui sosteneva che le pause per la sigaretta causavano problemi al lavoro”. La questione da subito è stata affrontata con serietà dalla società anche perché i dipendenti hanno portato dei dati per sostenere la loro tesi. Il tempo medio di ogni interruzione da fumo infatti è stato stimato intorno ai 15 minuti. Gli uffici della Piala infatti sono situati al 29esimo piano di un palazzo, dunque per uscire serve qualche minuto. Dopo aver valutato i dati forniti da alcuni tecnici, i vertici dell’azienda hanno deciso di regalare qualche giorno in più di ferie (6 in tutto) a chi non fa mai pause. Il cambiamento però non è piaciuto a tutti e nei primi due mesi in cui è stata introdotta l’iniziativa solamente 30, fra i 120 dipendenti che potrebbero beneficiare di questa iniziativa, hanno scelto di approfittarne.