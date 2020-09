Scuola, via al concorso straordinario per 32mila posti: si parte il 22 ottobre

editato in: da

Il Ministero dell’Istruzione ha scelto il 22 ottobre come data per iniziare la prova del concorso straordinario per la scuola, che andrà avanti fino a metà novembre in modo scaglionato e con la convocazione delle classi di concorso in giorni diversi. Il bando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani.

In tutto ci sono a disposizione 32 mila posti di ruolo per stabilizzare i precari storici. Gli aspiranti sono oltre sessantamila e si tratta di insegnanti con almeno tre anni di servizio alle spalle.

Gilda, il sindacato degli insegnanti, ha elaborato i dati sui posti messi a bando per regioni: in testa la Lombardia (6.929), seguono Piemonte (3.142), Veneto (3.111), Emilia Romagna (2.803), Lazio (2.695), Campania (2.368), Toscana (2.572).

Concorso scuola, il protocollo per garantire al sicurezza

All’interno dei locali in cui si terrà la prova saranno attuate le misure anti-Covid: distanziamento, mascherine. All’ingresso sarà controllata la temperatura con i termoscanner: chi ha febbre superiore a 37,5 o sintomatologia respiratoria non potrà accedere. I professori in quarantena non potranno partecipare alla prova e non sarebbe prevista, al momento, alcuna prova suppletiva così come è accaduto in università per i test di Medicina.

Concorso scuola, la prova

La prova del concorso sarà composta da cinque quesiti a risposta aperta e da un quesito in lingua inglese (livello B2).

La prova avrà una durata di 150 minuti. Per lo svolgimento si utilizzeranno non solo le sale informatiche delle scuole coinvolte ma anche le aule universitarie degli atenei che hanno offerto la loro collaborazione.

Concorso scuola, prof in cattedra tra un anno

I nuovi prof saranno pronti per andare in cattedra l’anno prossimo a settembre anche se, secondo l’accordo firmato l’estate scorsa dopo un duro scontro nella maggioranza, la loro assunzione verrà retrodatata al primo settembre di quest’anno.