Scuola, tutte le assunzioni in arrivo

Il Ministero dell’Istruzione ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 57.322 assunzioni per l’anno scolastico 2018/2019. Con il decreto siglato dal Ministro Buzzetti e inviato al MEF, infatti, saranno sbloccate le assunzioni che coinvolgono il personale docente a cui si aggiungeranno quelle relative agli ATA (Ausiliari, Tecnici e Amministrativi), oggetto di un altro decreto ad hoc.

Come sottolinea il MIUR in una nota riportata dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it, il comparto Scuola è interessato anche dalle attività di reclutamento di nuovi dirigenti scolastici, iter iniziato con la prova preselettiva del concorso da 2.452 posti bandito lo scorso novembre. Saranno 212 i presidi da assumere per l’anno scolastico 2018/2019 attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi.

Il Ministro Bussetti, infine, prevede di inviare al Ministero della PA la richiesta per bandire il concorso da 2004 posti per DSGA, Direttori dei Servizi Generali Amministrativi.

È sempre il MIUR a informare sulle cifre inerenti i prossimi pensionamenti che coinvolgeranno il personale della scuola: sono 36700 le domande di pensionamento secondo le stime MIUR-INPS, una cifra che comprende 17mila dipendenti che hanno la pensione già liquidata con pagamento all’1 settembre 2018.

