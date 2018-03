Scuola, rinnovo Rsu: si avvicina scadenza presentazione liste

(Teleborsa) – Si avvicina la scadenza della presentazione delle candidature all’interno degli 8 mila istituti scolastici italiani per il rinnovo delle rappresentanze sindacale unitarie: il termine ultimo per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali dalla scuola, inizialmente collocato dall’amministrazione al 9 marzo prossimo, a seguito del maltempo di fine febbraio, grazie all’azione dell’Anief è stato prorogato al 13 marzo. Manca, quindi, una sola settimana per la raccolta dei nominativi di docenti e Ata che vogliono avere un ruolo attivo e candidarsi per il rinnovo delle Rsu e per il calcolo della rappresentatività per il rinnovo del contratto 2019/2021

Il sindacato della scuola, Anief, ha come obiettivo dichiarato di oltrepassare la soglia di rappresentatività del 5%, e ad oggi sembra sia già coperto la metà delle scuole.

“Considerando la nostra crescita esponenziale delle deleghe, che ha caratterizzato l’azione del nostro giovane sindacato degli ultimi anni, arrivando a raccogliere 42mila deleghe e 70 mila iscritti, ci avviciniamo a questa tornata elettorale delle scuole davvero fiduciosi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – puntando dritto verso quella che per noi rappresenta una vittoria storica, viatico necessario per introdurre finalmente nelle scuole pubbliche italiane il diritto dalle aule dei tribunali, al motto di #perunascuolagiusta”.