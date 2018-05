Scuola, rinnovo RSU: ecco chi è il vero vincitore

editato in: da

(Teleborsa) – Anief fa il pieno di consensi nelle ultime elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(RSU) nelle scuole pubbliche italiane.

Rispetto alle elezioni di tre anni fa l’organizzazione autonoma ha infatti incassato 26 mila voti in più a quota 54 mila, raggiungendo una percentuale di consensi del 6,44%. A questi si sommano 41 mila deleghe certificate, anche in questo caso in forte crescita rispetto alle 17 mila passate.

Il presidente Anief, Marcello Pacifico, si congratula con le tante RSU elette, a fronte di 7.500 candidati: “È grazie a loro che abbiamo raggiunto questo traguardo. Ma è solo l’inizio, perché adesso cominceremo a rimboccarci le maniche per cambiare i contratti, sia quelli d’istituto che quelli nazionali di categoria”, spiega.