Scuola, personale ATA con livelli retributivi bloccati e più responsabilità

(Teleborsa) – Se i docenti piangono, il personale Ata non ha più nemmeno le lacrime. Perché nell’attuale sistema politico-amministrativo, i livelli retributivi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non sono mai stati così insoddisfacenti. Tenendo conto dell’aumento del caro vita e del risultato positivo in sede di Consulta, che ha ribadito come il blocco del contratto abbia influito pesantemente sulle buste paga dei dipendenti pubblici, quando persino l’indennità di vacanza contrattuale è risultata insufficiente. Ad oggi, un lavoratore non docente della scuola percepisce poco più di mille euro netti al mese, la paga più bassa della pubblica amministrazione italiana.

I livelli di compenso di questi lavoratori, oltre 250 mila suddivisi in più di 8 mila istituti scolastici autonomi, risultano insoddisfacenti perché, in effetti, sono rimasti invariati dal 1976 ad oggi. Con la differenza che, a fronte di un titolo di studio richiesto superiore a quello originario della metà degli anni Settanta, nel frattempo, con la scuola dell’autonomia, c’è stato un aumento notevole di mansioni e di responsabilità non previste originariamente nella corrispondente qualifica professionale.

Secondo il sindacato della scuola, Anief, “parti sociali e Miur avrebbero dovuto realizzare entro fine luglio 2018 analisi e verifiche anche comparative per valorizzare le professionalità di oltre 250 mila lavoratori che operano nelle nostre scuole a supporto della docenza e della dirigenza scolastica, ma in primis per rendere un servizio migliore a studenti e famiglie”. In attesa di conoscere il testo e di essere invitata ai tavoli, il giovane sindacato guidato da Marcello Pacifico, si rivolge all’Aran e “chiede al governo, al Miur e al Mef gli stanziamenti necessari per collocare i collaboratori scolastici al quarto livello di carriera esecutiva e il personale tecnico ed amministrativo al quinto e sesto livello, con una rivisitazione del ruolo dirigenziale del Dsga”.