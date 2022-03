Scuola, nuovo concorso Stem per 1.685 posti: al via le domande

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso ordinario per le discipline STEM di scuola secondaria, per la copertura di 1.685 posti. Si tratta in particolare della riapertura dei termini della procedura concorsuale ordinaria relativamente alle classi di concorso:

A020 – Fisica 202 posti;

A026 -Matematica 438 posti;

A027 – Matematica e fisica421 posti;

A028 – Matematica e scienze 388 posti;

A041 -Scienze e tecnologie informatiche 258 posti.

Le domande di partecipazione al concorso STEM vanno presentate dal 2 al 16 marzo. Il concorso è abilitante, pertanto tutti i candidati che superano le prove concorsuali conseguono l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi concorsuali, anche se non rientrano nei posti a concorso.

Concorso Stem 2022: i requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale i candidati dovranno essere in possesso di:

titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso,

laurea magistrale (o titolo equipollente),

24 CFU acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare.

Concorso Stem, i posti a bando per regione

I posti a bando sono così suddivisi per regioni e classi di concorso:

Abruzzo – 17 posti, di cui 3 A020, 2 A026, 4 A027, 6 A028, 2 A041;

– 17 posti, di cui 3 A020, 2 A026, 4 A027, 6 A028, 2 A041; Basilicata – 42 posti, di cui 3 A020, 4 A026, 5 A027, 30 A028;

– 42 posti, di cui 3 A020, 4 A026, 5 A027, 30 A028; Calabria – 87, di cui 3 A020, 29 A026, 39 A027, 16 A028;

– 87, di cui 3 A020, 29 A026, 39 A027, 16 A028; Campania – 246 posti, di cui 16 A020, 51 A026, 83 A027, 92, 4 A041;

– 246 posti, di cui 16 A020, 51 A026, 83 A027, 92, 4 A041; Emilia Romagna – 80 posti, di cui 10 A020, 29 A026, 23 A027, 18 A041;

– 80 posti, di cui 10 A020, 29 A026, 23 A027, 18 A041; Friuli Venezia Giulia – 21 posti, di cui 6 A020, 8 A026, 2 A027, 5 A041;

– 21 posti, di cui 6 A020, 8 A026, 2 A027, 5 A041; Lazio – 95 posti, di cui 15 A020, 26 A026, 40 A027, 14 A041;

– 95 posti, di cui 15 A020, 26 A026, 40 A027, 14 A041; Liguria – 46 posti, di cui 6 A020, 22 A026, 3 A027, 2 A028, 13 A041;

– 46 posti, di cui 6 A020, 22 A026, 3 A027, 2 A028, 13 A041; Lombardia – 449 posti, di cui 48 A020, 102 A026, 49 A027, 147 A028, 103 A041;

– 449 posti, di cui 48 A020, 102 A026, 49 A027, 147 A028, 103 A041; Marche – 60 posti, di cui 10 A020, 17 A026, 16 A027, 14 A028, 3 A041;

– 60 posti, di cui 10 A020, 17 A026, 16 A027, 14 A028, 3 A041; Molise – 23 posti, di cui 3 A020, 9 A026, 9 A027, 1 A028, 1 A041;

– 23 posti, di cui 3 A020, 9 A026, 9 A027, 1 A028, 1 A041; Piemonte – 122 posti, di cui 22 A020, 35 A026, 41 A027, 24 A041;

– 122 posti, di cui 22 A020, 35 A026, 41 A027, 24 A041; Puglia – 7 posti, di cui 7 A020, 11 A026, 34 A027, 12 A028, 7 A041;

– 7 posti, di cui 7 A020, 11 A026, 34 A027, 12 A028, 7 A041; Sardegna – 118 posti, di cui 10 A020, 28 A026, 33 A027, 42 A028, 5 A041;

– 118 posti, di cui 10 A020, 28 A026, 33 A027, 42 A028, 5 A041; Sicilia – 5 posti, di cui 4 A020, 1 A026;

– 5 posti, di cui 4 A020, 1 A026; Toscana – 110 posti, di cui 13 A020, 37 A026, 39 A027, 21 A041;

– 110 posti, di cui 13 A020, 37 A026, 39 A027, 21 A041; Umbria – 9 posti, di cui 2 A020, 2 A026, 1 A027, 4 A028;

– 9 posti, di cui 2 A020, 2 A026, 1 A027, 4 A028; Veneto – 84 posti, di cui 21 A020, 25 A026, 38 A041.

Concorso Stem, le prove

Le prove si svolgeranno, sulla base del decreto Sostegni bis, in maniera semplificata:

prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;

prova orale.

Non è prevista nessuna procedura preselettiva. La prima prova consisterà probabilmente in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi nell’arco di 100 minuti. I candidati saranno considerati idonei con un punteggio di almeno 70/100. Le domande sono così divise:

40 domande sul programma d’esame, diverso per ogni classe di concorso;

5 domande sull’informatica;

5 domande sulla lingua inglese (almeno al livello B2 del QCER).

Per quanto riguarda, invece, la classe di concorso A027 – Matematica e fisica, le 40 domande sul programma saranno divise in:

20 di matematica

20 di fisica.

Anche la prova orale verrà valutata con un massimo di 100 punti e sarà considerata superata con un punteggio di almeno 70/100.

Concorso Stem, come fare domanda

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione del Miur “Piattaforma concorsi e procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

La domanda è disponibile per la compilazione a partire dalle 09.00 del 02 marzo 2022, fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022.

Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il candidato che concorre per più procedure concorsuali presenta comunque un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali alle quali intende partecipare.

Per non perderti le ultime notizie e ricevere i nostri migliori contenuti, iscriviti gratuitamente al canale Telegram di QuiFinanza: basta cliccare qui