Scuola, mobilità personale Ata 2018 al via

editato in: da

(Teleborsa) – Conclusa la fase della mobilità del personale docente, dal 23 aprile al 14 maggio si apre la possibilità per il personale Ata di presentare domanda volontaria di trasferimento e/o passaggio di profilo: si tratta, tra l’altro, di un adempimento obbligatorio per i neo-immessi in ruolo, i quali altrimenti vedrebbero assegnarsi d’ufficio la sede definitiva per il prossimo anno scolastico.

Per tale scopo, le strutture regionali e provinciali Anief apriranno degli sportelli straordinari per dare informazioni, consulenza ed assistenza al personale interessato a ottenere una nuova sede, in attesa della definizione degli organici per il prossimo anno scolastico, “attualmente non sufficienti per la copertura di tutti i posti necessari per un regolare funzionamento delle attività”, come ricorda il giovane sindacato.