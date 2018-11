Scuola, i numeri del precariato: oltre 114 mila supplenze annuali

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’anno scolastico 2018/19 i numeri del precariato raggiungono in Italia cifre sempre più elevate. Secondo il sindacato per la scuola Anief si contano per l’anno in corso oltre 114 mila supplenze, di cui 90 mila del personale docente e 24 mila per personale educativo e ATA. E i numeri già altissimi sembrano destinati ad aumentare nei prossimi anni, soprattutto per via della riforma pensionistica “quota 100”, con la quale si avrà l’uscita anticipata di almeno 80 mila docenti in un anno.

“Come si può pensare che a fronte di una mole così alta di posti vacanti e disponibili, si debba procedere ad assunzioni e concorsi di facciata?”, si chiede Marcello Pacifico, presidente Anief. Il sindacato critica infatti il blocco da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del blocco delle immissioni in ruolo ordinarie proposte dal Miur, l’ultima delle quali di appena 27 mila posti. Secondo Pacifico “occorre una disposizione straordinaria che metta le cose a posto, quale può essere solo la riapertura delle Graduatorie a Esaurimento”. Senza, è possibile che il numero di cattedre da coprire con supplenze annuali si avvicini alle 300 mila unità.