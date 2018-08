Scuola, flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre l’avvio dell’anno scolastico è sempre più vicino, sono solo 17.747 docenti sono stati individuati sui 57.322 posti. Per le supplenze, la prima fascia delle graduatorie d’istituto sarà pronta soltanto il 3 settembre e la terza fascia del personale ATA entro il 20 settembre, ad anno scolastico iniziato. Dai resoconti sindacali dell’incontro svoltosi al MIUR – Anief, infatti, nonostante la formale richiesta non ha ancora ricevuto l’informativa e al 27 agosto è stato assunto in ruolo soltanto il 16,5% del personale docente al Nord, il 29,7% al Centro, il 46,7% al Sud.

Il sindacato della scuola Anief non ci sta e chiede di risolvere la situazione con nomine in surroga dalle Graduatorie di Merito GMRA e dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) dopo la riapertura prevista dalMilleproroghe licenziato dal Senato.