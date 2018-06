Scuola, conto alla rovescia per concorso riservato a docenti non abilitati

editato in: da

(Teleborsa) – Con la scontata approvazione del nuovo Governo, scatta il conto alla rovescia per il concorso nazionale riservato ai docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio: si tratta di un concorso riservato previsto dalla Legge sulla Buona Scuola su cui si è appena espresso il Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Il concorso consiste in una prova scritta e una orale, superate le quali si viene ammessi al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT). Superato il percorso FIT, coloro che verranno reputati idonei potranno accedere all’immissione in ruolo.

Il sindacato della scuola Anief ritiene illegittimo il limite imposto dal MIUR di far valere solo gli ultimi 8 anni e apre il ricorso a tutto il personale che ha prestato servizio dal 1999, anno di approvazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE. Sono aperte, dunque, le pre-desioni al ricorso contro il limite degli ultimi 8 anni previsti dal regolamento entro cui aver svolto i 3 anni di servizio utili per l’accesso al concorso riservato ai docenti non abilitati.

Marcello Pacifico, Presidente Anief fa sapere: “Se tale limitazione permarrà effettivamente nel regolamento, presenteremo apposito ricorso. Mentre apprezziamo la decisione del MIUR di far valere l’anno scolastico in corso, sempre ai fini del computo dei 3 anni di servizio, a differenza di quanto ha stabilito il bando già emanato dalla Provincia Autonoma di Trento per cui abbiamo già avviato le specifiche procedure di adesione al ricorso”.