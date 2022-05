Scuola, concorso straordinario bis, pubblicato il bando: come fare domanda

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.

Il bando del nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria è riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. Serve l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per la quale si partecipa. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le 23.59 del 16 giugno 2022.

Concorso straordinario bis, chi può partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

non aver partecipato alle procedure di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta;

avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. I candidati devono possedere i requisiti generali per accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni.

La partecipazione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.

Concorso straordinario bis, percorso di formazione

I vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’as 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione pari a 5 CFU (40 ore), organizzato in collaborazione con l’Università, che ne integra le competenze professionali.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione universitaria, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 nella medesima scuola.

Concorso straordinario bis, i posti

Si tratta dei posti residui delle immissioni in ruolo 2021/22. I posti messi a bando sono specificati qui, divisi per disciplina e regione.

Concorso straordinario bis, come partecipare

Per partecipare, i candidati presentano istanza in modalità telematica sul sito del Miur con le credenziali SPID, di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o un’utenza valida per il servizio “Istanze on-line (POLIS)”.

Il percorso da seguire è concorsi > personale docente> concorso straordinario comma 9-bis o, in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso argomenti e servizi > servizi > lettera P > piattaforma concorsi e procedure selettive, vai al servizio.

Concorso straordinario bis, contributo di segreteria

Per partecipare alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN – IT 71N 01000 03245348 0 13 3550 05 con la seguente causale: diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, dl 73/21 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato e dichiarato al momento della presentazione della domanda online; oppure attraverso il sistema PagoinRete.