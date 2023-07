Scuola, busta paga più pesante a luglio: aumenti fino a 365 euro

Fonte: Ansa

La busta paga di luglio sarà più pesante per oltre un milione di lavoratori del comparto della scuola. Docenti, dirigenti scolastici e altro personale riceveranno infatti il bonus una tantum pari all’1,5 per cento della retribuzione, introdotta dal governo con la manovra finanziaria dello scorso anno. Gli aumenti varieranno da 182 a 365 euro e conterranno anche gli arretrati dei sei mesi precedenti.

Scuola, aumenti in arrivo

Gli aumenti in arrivo per il personale della scuola saranno compresi tra 182 e 365 euro e sono dovuti all’indennità una tantum dell’1,5%introdotta dal governo con la legge di Bilancio.

L’una tantum è valida per tutto il 2023, dal primo gennaio al 31 dicembre (esclusa la tredicesima), ma a causa di alcuni rallentamenti burocratici non è ancora mai stata versata, così a luglio arriveranno in busta paga la somma del mese più gli arretrati dei sei mesi precedenti.

Non si sa ancora se lo stesso bonus arriverà agli altri statali per i quali lo stipendio è versato dal Mef tramite NoiPa. Gli uffici stanno cercando di chiudere la procedura entro luglio, al più tardi il pagamento della una tantum e degli arretrati dovrebbe arrivare entro il mese di agosto.

Le cifre in busta paga

Questi sono gli aumenti previsti per i dipendenti del comparto scuola secondo i calcoli elaborati dalla Ragioneria di Stato (compresi gli arretrati dei sei mesi precedenti):