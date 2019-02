Scuola, boom Quota 100 inutile per turn over se non c’è piano assunzioni

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante il boom di adesioni a Quota 100, nel settore della scuola il turnover non sembrerebbe possibile, se non partirà un piano straordinario di assunzioni per abilitati e idonei con 36 mesi di servizio. Lo afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief.

“L’operazione avrà un senso soltanto se si procederà ad assumere tutti i precari abilitati o senza abilitazione ma con 36 mesi su questi posti”, ha affermato il leader del sindacato.

Pacifico sollecita inoltre le assunzioni dei “docenti idonei degli ultimi concorsi, del FIT ed il rientro di tutti i docenti immobilizzati per colpa – dice – di un algoritmo impazzito”.

“Considerando che due insegnanti su tre hanno oltre 50 anni, bisogna da subito riaprire le GaE ed estendere il doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto”, conclude Pacifico.