Saldatori ed esperti di software: tutte le professioni difficili da trovare per le imprese

Domanda e offerta di lavoro faticano ancora ad incontrarsi. A conferma di ciò arrivano i dati raccolti dal Rapporto Excelsior 2018 di Unioncamere e Anpal.

Un disallineamento rimarcato da diverse imprese che ancora oggi hanno difficoltà nel reperire sul mercato determinate figure professionali. E non è solo il numero di candidati inadeguato a generare questa situazione, ma anche l’inadeguatezza di coloro che si siedono davanti a un recruiter per sostenere un colloquio.

E se nel Nord Italia le aziende faticano a trovare il candidato rispondente alle proprie necessità, anche nel Mezzogiorno la situazione non è poi così differente. Qui infatti, la disoccupazione è il doppio rispetto al Nord, ma la difficoltà nel trovare il giusto profilo riguarda 1 lavoratore su 5.

I giovani sono quelli che ne soffrono di più: la difficoltà di reperimento arriva al 62% per gli specialisti in materie quali chimica, fisica e informatica, al 45% per i tecnici ingegneristici e informatici e al 43% per gli operai elettromeccanici e metalmeccanici.

Ma quali sono le professioni che per le imprese sono più difficili da trovare? Il rapporto 2018 di Excelsior-Unioncamere-Anpal ne ha individuate 30 e ha delineato anche – per ciascuna di esse – la percentuale di difficoltà di reperimento:

addetti sportelli esazione imposte e contributi e recupero crediti: 47,3%;

specialisti in contabilità e problemi finanziari: 47,4%;

operai macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali: 47,4%;

ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali: 47,9%;

approvvigionatori e responsabili acquisti: 48,7%;

stampatori offset e alla rotativa: 49,2%;

addetti alle agenzie di pompe funebri: 49,4%;

disegnatori industriali e professioni assimilate: 49,5%;

sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai: 49,8%;

operai addetti macchinari confezioni abbigliamento in stoffa: 49,8%;

tecnici meccanici: 49,9%;

rappresentanti di commercio: 50%;

pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate: 50,5%;

specialisti nei rapporti con il mercato: 50,9%;

ingegneri elettrotecnici: 51,1%;

agenti immobiliari: 51,4%;

operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa: 51,4%;

ingegneri energetici e meccanici: 52,4%;

meccanici e montatori apparecchi termici, idraulici e di condizionamento: 53,4%;

attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate: 53,8%;

tecnici elettronici: 54%;

saldatori e tagliatori a fiamma: 55,1%;

tecnici programmatori: 56,2%;

animatori turistici e professioni assimilate: 57,9%;

elettrotecnici: 58,6%;

agenti assicurativi: 60,2%;

installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche: 60,2%;

specialisti di saldatura elettrica: 60,5%;

analisti e progettisti di software: 60,7%;

insegnanti di discipline artistiche e letterarie: 65,6%.

Non solo tecnici specializzati in lavori manuali dunque, ma anche progettisti di software e insegnanti di discipline letterarie e artistiche: le figure professionali difficili da trovare appartengono a diversi ambiti.