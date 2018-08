Ryanair riconosce sindacato Forsa per personale di bordo di base in Irlanda

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair è pronta a collaborare con Forsa per concludere un primo Contratto Collettivo di Lavoro per il personale di cabina alle dipendenze dirette dalla compagnia aerea in Irlanda. Il vettore aereo low cost irlandese ha annunciato di aver siglato il suo quarto accordo di riconoscimento sindacale per il personale di bordo con Forsa, che sarà l’organismo sindacale di rappresentanza di tutto il personale di cabina direttamente assunto da Ryanair in Irlanda.

Questo accordo fa seguito ai precedenti accordi siglati da Ryanair con i sindacati italiani ANPAC, ANPAV e Fit-Cisl, con il sindacato UNITE nel Regno Unito e con il sindacato tedesco Ver.di.



“Siamo lieti di siglare questo accordo di riconoscimento sindacale per il personale di bordo con Forsa in Irlanda – ha commentato Eddie Wilson, Chief People Officer di Ryanair – . Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto sia con Forsa sia con i rappresentanti Ryanair nel sindacato per affrontare temi di interesse che riguardano il nostro personale di bordo direttamente impiegato in Irlanda. Questa è un’ulteriore dimostrazione dei progressi che Ryanair sta compiendo nei confronti dei sindacati da quando abbiamo deciso di riconoscerli, lo scorso dicembre 2017; oltre il 65% del nostro personale di bordo è ora tutelato da accordi di riconoscimento e ci auguriamo di siglare ulteriori accordi nelle prossime settimane”.