Ryanair assume, i Cabin Crew Day nelle città italiane

Chi cerca lavoro e ama viaggiare ha l’opportunità di candidarsi come assistente di volo per Ryanair. La compagnia aerea regina delle low cost è alla ricerca di personale e ha aperto alla selezioni con i Recruitment Days. Tutte le informazioni utili.

Tra novembre e dicembre sono in programma nelle principali città italiane diverse giornate di reclutamento del personale, Cabin Crew Day, in cui gli addetti alle risorse umane incontreranno i candidati. Le posizioni aperte sono per i componenti dell’equipaggio di cabina.

Tra i requisiti richiesti ci sono l’ottima conoscenza della lingua inglese, la capacità di nuotare, il passaporto europeo e un’altezza minima non inferiore a 157 centimetri.

Gli assistenti di volo, infatti, dovranno garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo degli aerei Ryanair e svolgere tutti i compiti in linea con le politiche e le procedure aziendali. Oltre ai requisiti fondamentali, viene richiesta la capacità di lavorare in squadra, un atteggiamento positivo, orientato al fare, una forte motivazione e una personalità amichevole ed estroversa, disponibile a fornire un servizio di massimo livello al cliente.

Chi lavora con Ryanair dovrà inevitabilmente essere flessibile riguardo ai trasferimenti, poiché è possibile che si trovi ad operare in qualsiasi base europea della compagnia aerea.

Cosa viene offerto agli aspiranti assistenti di volo:

Corso di formazione gratuito per l’equipaggio di cabina

per l’equipaggio di cabina Una diaria corrisposta durante la formazione

corrisposta durante la formazione Contratto garantito al completamento con successo dell’addestramento , con possibilità di permanenza

, con possibilità di permanenza Viaggi per il personale altamente scontati e illimitati

e illimitati Flessibilità del personale per 5 giorni con 3 giorni di riposo

con 3 giorni di riposo La possibilità di esplorare nuove culture e città con i colleghi nei giorni liberi

con i colleghi nei giorni liberi Opportunità di avanzamento di carriera

L’avventura e l’esperienza di una vita nella rete dei membri dell’equipaggio di cabina

I prossimi Cabin Crew Day in programma in Italia saranno a: Bari 20 novembre e 18 dicembre; Bologna 4 dicembre; Catania 27 novembre e 18 dicembre; Milano/Bergamo 29 novembre e 11 dicembre; Napoli 28 novembre e 13 dicembre; Pisa 28 novembre; Roma 26 novembre e 11 dicembre.

La selezione del personale è curata da Crewlink, partner di reclutamento ufficiale per Ryanair Holdings PLC che comprende Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air. La società è specializzata nel reclutamento, nella formazione e nell’impiego di membri dell’equipaggio di cabina. Nella presentazione Crewlink promette concrete opportunità di carriera per gli assistenti di volo.