Ryanair, accordo raggiunto con il sindacato dei piloti ANPAC

(Teleborsa) – Accordo raggiunto tra Ryanair e Anpac, il principale sindacato dei piloti italiani, a cui il vettore irlandese riconosce il potere di rappresentanza sindacale.

L’accordo è stato raggiunto al termine del ciclo di trattative avviate nel dicembre 2017, quando i rappresentanti della compagnia accettarono di sedersi intorno al tavolo per allontanare la minaccia di scioperi nel periodo natalizio.

In base all’accordo, Ryanair, che al momento della sottoscrizione è stata rappresentata dal capo del personale, Eddie Wilson, accetta di avere come interlocutore il sindacato che rappresenta i piloti della compagnia irlandese basati in Italia. In una nota Anpac ha dichiarato che “la formalizzazione dell’accordo è il coronamento di un percorso iniziato da molti anni e culminato nello scorso dicembre con la storica decisione del management team di Ryanair di aprire al dialogo con i sindacati in tutta Europa”.