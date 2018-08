La regina Elisabetta cerca un lavapiatti: le candidature online

editato in: da

Sognate di lavorare nel Regno Unito? Allora candidatevi immediatamente per un posto di lavapiatti a Buckingham Palace.

La regina Elisabetta infatti è in cerca di un nuovo membro da aggiungere al suo staff di chef. Per candidarsi non sono necessarie particolari conoscenze o un lungo curriculum, la Sovrana richiede semplicemente una “conoscenza generale della sicurezza alimentare e un atteggiamento positivo”. Il nuovo membro delle cucine reali infatti seguirà un corso a Palazzo, in cui verrà istruito riguardo le sue mansioni.

Il salario offerto è di 19.935 sterline l’anno (pari a 22 mila euro), a cui vanno aggiunti vitto e alloggio. Il lavapiatti della regina infatti vivrà all’interno di Buckingham Palace, ma dovrà – se necessario – trasferirsi anche nelle altre residenze della Royal Family per svolgere il suo lavoro. La Sovrana promette anche il pagamento dei contributi e 33 giorni di ferie l’anno.

Come si legge nell’annuncio apparso sul sito dei Windsor: “Ti unirai a un team di cucina che lavora per preparare e servire il cibo secondo i più alti standard, mantenendo pulite le zone della cucina, i nostri chef e i loro assistenti avranno tutto ciò di cui hanno bisogno per preparare i pasti della giornata”.

Non solo: il lavapiatti avrà anche una possibilità di crescita e di miglioramento durante il suo lavoro per i reali britannici. “In qualche occasione potrai contribuire anche alla preparazione dei piatti – spiegano sul sito – e, sia a Buckingham Palace sia durante gli spostamenti nelle altre residenze, ti assicurerai che tutte le cucine presentino lo stesso alto standard”.

Non è la prima volta che la regina Elisabetta offre lavoro a giovani volenterosi e curiosi di scoprire la vita quotidiana dei reali inglesi. Solo qualche settimana fa, ad esempio, la Sovrana aveva pubblicato diversi annunci in cui offriva un impiego per varie figure professionali, dal Visitor Services Project Assistant, a Buckingham Palace, all’assistente del responsabile degli ingressi a Windsor, passando per il Visitor Project Assistant e l’Internal Auditor, con stipendi che andavano dalle 22 alle 35 mila sterline l’anno.