Regime forfettario, Minimi fino a 50mila euro. La proposta

Mentre il governo Conte si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, alle opposizioni partono le prime proposte per ‘saggiare’ l’alleanza Lega-M5S: Forza Italia ha presentato una proposta di legge per innalzare il tetto di accesso e permanenza nel regime forfettario agevolato con aliquota al 15%.

Regime dei Minimi con flat tax al 15%

La proposta punta ad introdurre un Regime dei Minimi con flat tax al 15% per i professionisti, i precari, i free-lance e le altre tipologie di partite IVA, portando il limite di reddito da 30.000 euro annui a 50.000 euro, con una fascia di uscita graduale sino a 55.000 euro. L’obiettivo è quello di sostenere L’occupazione soprattutto dei giovani con particolare attenzione a chi è imprenditore di sé stesso. Sul profilo Facebook di Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, si legge: “Stiamo parlando di un esercito di 600mila persone, non garantite da contratti o da tutele, free lance e creatori del proprio lavoro”.

Uscita graduale

Carfagna, aggiunge: “L’attuale limite a 30mila euro è un’agevolazione utile, ma finisce per intrappolare molti di loro sotto quella soglia: se guadagni anche solo un euro in più, perdi il beneficio e paghi IRPEF e IVA ordinarie. Per questo, innalzare il limite a 50mila per la tassazione al 15% e prevedere poi un phasing-out al 24% per i successivi 5mila euro di fatturato favorirebbe la crescita dimensionale, scoraggerebbe il sommerso e semplificherebbe gli adempimenti burocratici-fiscali per una fascia più ampia di lavoratori autonomi”.

