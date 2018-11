Reddito di cittadinanza: richieste record a Crotone

editato in: da

A Crotone quasi una famiglia su quattro avrà diritto al reddito di cittadinanza. Nella città calabrese, infatti, quasi una famiglia su quattro ha un Isee sotto 9mila euro, così da rientrare nel perimetro della misura annunciata dal Governo. Questo uno dei dati dimostrati dall’analisi pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che ha basato l’indagine sugli Isee ordinari presentati in Italia nel 2016 e monitorati dal ministero del Lavoro.

Una platea di beneficiari da record quella della provincia crotonese, insomma, così come prevede la manovra gialloverde per il 2019, con il 27,9% degli aventi diritto. Cifre alte anche a Napoli, Palermo e Caltanissetta, dove a rientrare nel sussidio sono una famiglia su cinque. All’estremo opposto della classifica, invece, Bolzano, dove ad avere i requisiti è solo una famiglia su 40, seguita da Belluno e Sondrio con una famiglia su 30.

Secondo il quotidiano economico, il maggior numero di potenziali beneficiari si trova in provincia di Napoli (quasi 230mila famiglie), seguita da Roma (173.200), Milano (103.600), Palermo (100.800) e Torino (95.900). Ma queste cifre, spiegano, vanno rapportate agli abitanti: “Se a Napoli e Palermo l’incidenza supera il 20% delle famiglie residenti, a Torino e Roma è intorno al 9%, mentre a Milano non arriva al 7 per cento. Di fatto, le prime 34 province per frequenza degli interessati sono tutte al Sud e nelle Isole”.

E ancora: “I valori dell’Isee, d’altra parte, sono storicamente più bassi nel Mezzogiorno, dove i redditi sono inferiori, la disoccupazione più alta, le famiglie mediamente più numerose e i depositi bancari e gli investimenti minori. Né basta a controbilanciare gli altri fattori la percentuale di proprietari di casa, più alta che al Centro-Nord. Tutto ciò si riflette sulla mappa: fatte 100 le famiglie con i requisiti d’ammissione, 48,6 sono al Sud e nelle Isole, 19 al centro e 32,4 al Nord”.

In collaborazione con Adnkronos