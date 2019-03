Reddito di Cittadinanza, molti stranieri e over 50: pochissimi i giovani

Non appena si è iniziato a parlare del Reddito di Cittadinanza uno degli aspetti più controversi e dibattuto era sicuramente l’impatto che la misura avrebbe potuto avere in particolare sugli platea dei giovani.

Per molti, infatti, il rischio maggiore era che il beneficio fortemente voluto e sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dal suo leader Di Maio potesse finire per diventare un disincentivo alla ricerca di un lavoro stabile, specie per la fetta di popolazione più giovane, ingolosita dalla possibilità e, per questo, facile a sedersi sugli allori.

Ma c’è anche un altro aspetto: la misura era stata concepita per combattere la disoccupazione, con particolare attenzione ovviamente a quella giovanile, la “vittima” preferita della crisi e quella che ha pagato negli anni, e paga ancora, il prezzo più altro.

Le cose invece non sembrano essere andate proprio così. Il Reddito di Cittadinanza sembra infatti convincere la platea dei più grandi, in larga parte cinquantenni fuori dal mercato del lavoro. I più giovani, invece, non sembrano invece fidarsi della misura nè tantomeno del programma di formazione e avviamento che dovranno mettere a punto i navigator che è poi il “nodo gordiano” dell’intervento, per molti ancora da sciogliere e con troppi punti interrogativi.

FLOP TRA GLI UNDER 30 – Numeri alla mano, infatti, dal 6 marzo – giorno dell’avvio delle procedure per accedere al Reddito di Cittadinanza – appena il 6,8% degli under 30, i cosiddetti Millennials, ha fatto domanda. Il dato emerge dalle statistiche diffuse dalla Consulta Nazionale dei Caf. La percentuale degli under 30 cresce, ma di poco, al Sud, arrivando al 10,3%, mentre al nord sono il 4,7% e al centro il 3,2%.

Paolo Conti, Direttore dei Caf Acli, prova a spiegare il perchè le domande da parte dei giovani siano così poche: “Gli under 30 risulteranno più spesso inseriti nel nucleo familiare dei genitori, e quelli che fanno nucleo a sé hanno già probabilmente una fonte di reddito e quindi non presentano la domanda.”

Insomma, provando a tirare le somme, ancora parziali, il Reddito piace molto a stranieri e over 50, persone uscite dal mercato del lavoro e con poche chances di reinserirsi. Nel caso degli stranieri il rischio poi è che la misura finisca per favorire lavori in nero, una piaga difficilissima da combattere e in continua crescita.