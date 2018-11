Reddito di cittadinanza, ipotesi 156 euro in più per ogni figlio

editato in: da

Mentre il ministro del lavoro Luigi Di Maio annuncia, pur in assenza di qualunque provvedimento ufficiale, di aver già dato ordine di stampare 6 milioni di cards, il reddito di cittadinanza potrebbe vedere delle correzioni per chi ha dei figli a carico. Ad aprire uno spiraglio alla possibilità è stato ieri il consigliere economico di Luigi Di Maio, Pasquale Tridico che in un’intervista al Sole24ore ha fornito qualche elemento in più su una delle misure chiave del governo gialloverde, che vorrebbe farlo partire entro marzo.

Tridico ha confermato l’importo del reddito, fino a 780 al mese per un single e la soglia Isee a 9.360 euro che terrà conto sia del capitale immobiliare, oltre la prima casa, fino a un massimo di 30mila euro, sia del capitale mobiliare entro i 10mila euro per famiglie con più figli. Confermata anche la ‘quota affitto’ intorno a 300 euro da aggiungere o da togliere nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di casa.

Quindi ha spiegato che l’assegno “cresce in base al numero dei figli” e che “si sta ragionando a partire da una scala Osce modificata e ricalibrando in modo da ottenere lo 0,4 in più per ogni adulto e lo 0,2 in più per ogni minore”. Tradotto, per ogni figlio si potrebbe incassare il 20% dell’assegno base di 780 euro, ossia 156 euro, mentre un coniuge a carico varrebbe il 40% ossia 312 euro.

Nell’intervista, Tridico ha parlato inoltre dell’ipotesi di estendere il reddito alle imprese che assumono le persone che lo percepiscono: “C’ è bisogno di un meccanismo di incentivo per le imprese che assumono i beneficiari dello strumento – ha detto -. Stiamo ragionando su uno sgravio contributivo intorno alle tre mensilità di reddito che, con l’assunzione di chi ne beneficia, si potrà trasferire all’azienda”. E “in caso di contrattualizzazione per soggetti più vulnerabili, ad esempio le donne – ha spiegato ancora Tridico – il bonus al datore si potrebbe raddoppiare, fino a 6 mensilità”.