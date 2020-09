Reddito di cittadinanza in scadenza a settembre, come fare domanda di rinnovo

editato in: da

Conto alla rovescia per chi ha fatto domanda per il Reddito di cittadinanza a marzo 2019. Il mese di settembre 2020 segna infatti il termine dei primi 18 mesi di erogazione per chi ha presentato domanda nel mese di marzo dell’anno scorso. Si tratta del 30% degli attuali beneficiari del sussidio, che quindi dovranno presentare una nuova domanda per poterlo percepire ancora.

Come dovranno fare? A breve l’Inps dovrebbe emanare con tutti i chiarimenti del caso.

Reddito di cittadinanza in scadenza, cosa fare

Il Reddito di cittadinanza ha una decorrenza di 18 mesi, termine di scadenza da calcolare a partire dalla data di presentazione della domanda: passati questi mesi, il beneficio decade. Per chi ha fatto richiesta nel mese di marzo 2019, dunque, il Reddito scade alla fine di questo mese di settembre.

Secondo il decreto 4/2019, il Reddito può essere rinnovato solo dopo averlo sospeso per un periodo di un mese prima del rinnovo. Ciò significa che chi ha iniziato a percepire gli assegni del Reddito di cittadinanza a partire da aprile 2019, a fine settembre riceverà l’ultima mensilità a cui aveva diritto. Potrebbe poi dover aspettare almeno la fine di ottobre per poter presentare una nuova domanda

La sospensione di un mese dopo la scadenza non si applica alla Pensione di cittadinanza, il cui pagamento è quindi continuativo.

Il rinnovo del Reddito di cittadinanza, dopo la scadenza dei 18 mesi, è subordinato all’invio di una nuova domanda, necessaria anche al fine di attestare il mantenimento dei requisiti per la percezione della prestazione economica.

Reddito di cittadinanza: come e dove presentare nuova domanda

IIl rinnovo del Reddito di cittadinanza non avviene in modo automatico, ma è necessario presentare una nuova domanda direttamente sul sito ufficiale, oppure sul sito dell’Inps, o in alternativa rivolgendosi ad un Caf o ad un ufficio di Poste Italiane.

Per chiedere il rinnovo del Reddito di cittadinanza sarà sufficiente presentare il modello ISEE aggiornato al 2020 e il modulo SR180.