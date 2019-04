Reddito di cittadinanza, importo medio 520 euro. Quota 100 solo per tre anni

editato in: da

“L’importo medio del Reddito di cittadinanza sarà di 520 euro a nucleo”. Lo annuncia il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, commentando le indicazioni in arrivo dai dati, che vedono “a oggi pervenute domande per 900mila nuclei”.

Tridico non vede un dato di richieste inferiore alle aspettative. “Secondo le stima della relazione tecnica sarebbero dovute essere 1,3 milioni – ammette – ma nel primo mese di attivazione del Rei arrivarono 80mila domande, a marzo 2019 erano diventate 475mila. Oggi invece partiamo direttamente dal 65% potenziale”. Quanto all’esborso finale, il presidente dell’Inps ricorda che “molti italiani sono possessori di casa o la utilizzano senza dichiarare l’affitto perché non lo pagano”. Così “l’importo scende da 780 a 500 euro – sottolinea – e io ho sempre detto che il reddito costerà di meno del previsto. Alla fine se i numeri saranno questi, il costo finale sarà di circa 7 miliardi”. E “ci potrebbe essere un risparmio di un miliardo, dovuto anche al tasso di rifiuto che si attesta intorno al 25%. E questo risparmio – ha osservato – dovrebbe rimanere sul sociale”, dal momento che il reddito “è una misura di prestazione sociale”.

Per quanto riguarda ‘Quota 100’, “è una misura assolutamente sostenibile anche perché è per 3 anni, non per 10. Va considerata come altri scivoli, anche se certamente è un po’ più importante” afferma poi il presidente dell’Inps, definendo “esagerato” l’allarme di Tito Boeri secondo cui la misura avrebbe ‘devastato’ i conti dell’Inps. Tridico ha ribadito come “con il costo totale ci fermiamo intorno a 15 miliardi”.

“Abbiamo avuto 122mila domande per ‘Quota 100’ nel primo trimestre: mi aspetto che a fine anno questo dato possa quasi triplicarsi, ma non penso che saremo lontani dalla stima Inps di 290mila, dato stimato proprio dall’Inps. In ogni caso sta andando come ci aspettavamo”.

Precisamente salgono a 122.889 le domande presentate, sulla base dei dati raccolti fino alle 17 del 23 aprile. Gran parte sono state presentate da uomini (90.580) mentre le donne sono 32.309. I patronati fanno la parte del leone, raccogliendo 113.410 domande, contro le 9.479 dai cittadini.

