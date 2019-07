Reddito di cittadinanza: il sito non funziona, assunzioni bloccate

editato in: da

Mentre per le duemila persone selezionate e messo sotto contratto da Anpal sta per iniziare il percorso per diventare navigator , a quattro mesi dalla partenza del Reddito di cittadinanza le imprese non stanno ancora assumendo i lavoratori in stato di povertà. Il motivo? Ildove dovrebbero registrarsi. E lache spettano a fronte di queste assunzioni.

È quello che denunciano i consulenti del lavoro: molti addetti ai lavori starebbero avendo problemi di accesso al sito Anpal. La piattaforma che serve a gestire domande e richieste di lavoro non funziona bene, i datori di lavoro non riescono a pubblicare i loro annunci e ad accedervi.

“Il sito non funziona” dice Alessia Noviello, consulente del lavoro a Roma. “Ho provato a registrare un imprenditore interessato ad assumere. Nulla da fare. E il numero verde non risponde”.

Ma non sono solo i problemi di accesso al sito Anpal a scoraggiare le aziende a procedere con l’assunzione di beneficiari del Reddito: non sarebbero ancora chiari gli incentivi riconosciuti a chi assume i fruitori del sussidio, e non è nemmeno chiaro se l’impenditore possa selezionare direttamente il percettore di Reddito di cittadinanza. Dal canto suo l’Anpal ammette che il sistema non è operativo. Difficile dire quanto dovranno aspettare percettori di reddito e imprese.