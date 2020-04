Reddito di cittadinanza, domande anche sul sito Inps

editato in: da

Con il messaggio n. 1681 del 20 aprile 2020, l’Inps amplia le modalità di richiesta del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.

“Alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese e della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19”, d’ora in poi le domande per i due sussidi possono essere presentate anche attraverso il sito istituzionale dell’Inps, come per avviene per tutte le richieste di prestazioni erogate dall’Istituto.

Reddito e pensione di cittadinanza, modalità di presentazione delle domande

Finora, le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza potevano essere presentate:

tramite Poste Italiane S.p.A;

accedendo, tramite SPID, al sito redditodicittadinanza.gov.it;

presso i centri di assistenza fiscale (caf);

presso i patronati.

Domande Rdc e Pdc anche sul sito Inps

Con la nuova circolare Inps, si aggiunge un’altra modalità di richiesta dei due sussidi: attraverso il sito web dell’Istituto di Previdenza.

Il servizio è raggiungibile nella sezione “Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza” del sito Inps. Come per tutte le richieste di prestazione, occorre autenticarsi con PIN dispositivo oppure SPID, o ancora con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il richiedente deve essere in possesso di attestazione ISEE valida o deve aver già presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) al momento della domanda di prestazione. I dati e le dichiarazioni di responsabilità richiesti sono quelli previsti dal consueto modulo di domanda RdC/Pdc.

Reddito di cittadinanza, boom di domande

Intanto è boom di domande per il sostegno alle famiglie. Nei mesi di febbraio e marzo 2020 sono oltre 142mila i nuclei che hanno presentato domanda per il Reddito o la Pensione di cittadinanza. Circa il 9% in più di richiedenti registrati a fine gennaio. Un incremento marcato rispetto al trend dei mesi precedenti che diventa un primo indice di ampliamento della popolazione in condizioni di povertà.