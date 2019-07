Reddito di cittadinanza: cosa cambia per beneficiari e navigator dal 19 luglio

editato in: da

Il Reddito di cittadinanza entra nella fase 2. Dal 19 luglio, con l’assunzione dei navigator che hanno superato il test di selezione partono anche le convocazioni dei beneficiari del sussidio. Prima di quella data, saranno completate le convenzioni regionali con Anpal servizi.

In particolare: dal 19 al 24 luglio prenderà il via la definizione delle procedure di contrattualizzazione dei 2.980 vincitori delle selezioni. I navigator lavoreranno a supporto dei Centri per l’impiego sulla base delle convenzioni che Anpal Servizi ha stretto con le Regioni.

Dal 29 al 31 luglio sono previste tre giornate di orientamento a Cagliari, Palermo e Roma.

Dal 1° agosto partiranno due settimane di formazione sul territorio sotto la supervisione di un tutor di Anpal Servizi. Il percorso di formazione porterà alla iniziale definizione delle necessarie competenze, che verranno consolidate “on the job”, attraverso il completamento di una decina di moduli e un test finale di certificazione.

I navigator dovrebbero essere quindi al lavoro nei Centri per l’impiego a partire da metà agosto.

I contratti prevedono un rapporto di collaborazione con durata fino al 30 aprile 2021 per un compenso lordo annuo di 27.338,76 euro, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per svolgere l’incarico.

Sempre a partire dal 19 luglio i centri per l’impiego inizieranno a contattare i percettori del Reddito di cittadinanza attraverso sms o email, per dare il via ufficialmente al percorso verso la sottoscrizione del Patto per il lavoro, che doveva partire un mese dopo il riconoscimento del sussidio, erogato a partire da aprile. Sono 330mila i percettori considerati “occupabili” che dovranno essere in possesso della Did (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), ma compresi i componenti delle famiglie il numero sale a 660mila.