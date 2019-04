Reddito di cittadinanza, accrediti entro il 25 aprile: in media 520 euro a famiglia

editato in: da

Mentre per quota 100 la pensione media mensile sarà di 1865 euro, per il reddito di cittadinanza l’assegno sarà in media di 520 euro a famiglia, con un massimo di 1.380 euro mensili.

“Al 12 aprile sono state elaborate circa 640 mila domande, tutte lavorate nella direzione centrale: una grande performance” ha detto il presidente dell’Inps Tridico al Corriere. “Il tasso di accoglimento è del 75%. Quindi sono già 480 mila le carte del reddito di cittadinanza che verranno caricate tra il 20 e il 25 aprile e distribuite alle Poste, alle quali si sommeranno le altre carte che risulteranno dalle quasi 200 mila domande che esamineremo in questi giorni”.

L’importo medio è finora 520 euro per famiglia, con un massimo di 1.380 euro mensili, e “considerando che le risorse per il Reddito di cittadinanza sono molto superiori al poverty gap stimato in 4,9 miliardi e che l’assegno contribuirà a ridurre l’indice di disuguaglianza, lo considero un grande risultato”.

Infine Tridico parla anche della platea che ha richiesto e incasserà il sussidio fortemente voluto dai pentastellati: “Si tratta di un 1 milione 250mila italiani, l’obiettivo è raggiungibile. Solo nei primi venti giorni sono state presentate il 64% delle domande previste”.