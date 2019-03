Reddito di cittadinanza, accordo per 3mila navigator: boom in Campania

editato in: da

Saranno tremila, la metà rispetto a quanto dichiarato in origine, i navigator che verranno assunti per aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza al reinserimento lavorativo. Governo e regioni hanno trovato l’intesa per la ripartizione territoriale di questi tutor del lavoro che per svolgere la loro attività dovranno vincere un concorso.

Non si sa ancora nulla del bando, per ora, mentre per le modalità si prevede una selezione tramite test a risposta multipla elaborato da Anpal Servizi e il concorso sarà gestito non direttamente dalla Regione ma da una società esterna. Il contratto con cui saranno assunti dovrebbe essere di 2 anni e il compenso che riceveranno i navigator si aggirerà sui 1.700 euro mensili.

Come riporta Il Corriere della Sera, al primo posto delle regioni col maggior numero di navigator c’è la Campania, con 471 persone da assumere. Al secondo posto la Sicilia con 429, a seguire la Lombardia a 329 e il Lazio con 273.

La cartina geografica dei navigator, almeno per il momento, non coincide con quella delle domande presentate per il reddito di cittadinanza. Secondo gli ultimi dati, la regione che vanta il maggior numero di richieste del sussidio targato M5S è la Lombardia, con 30mila le persone che hanno fatto domanda. Da fonti ufficiali ci tengono a sottolineare che la ripartizione dei navigator segue un altro criterio ossia quelli dei nuclei potenzialmente beneficiari del reddito, ossia la presenza delle famiglie con un Isee sotto i 9360 euro per cui la Campania è in vetta a tutte le altre regioni d’Italia. Tra le province che assumeranno i navigator al primo posto troviamo Napoli con ben 274 contro i 200 di Roma, i 125 di Palermo e i 124 di Milano.