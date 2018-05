Quali sono i concorsi per infermiere in Italia ancora aperti

editato in: da

Quella dell’infermiere è una figura professionale determinante all’interno di una struttura ospedaliera, sia essa pubblica o privata.

Non mancano case di riposo o strutture sanitarie specifiche che spesso sono alla ricerca di infermieri. Il ruolo dell’infermiere è quello di assistere il paziente nel corso della sua degenza intervenendo prontamente quando necessario. Per adempiere a questi compiti, questa figura professionale deve possedere competenze cliniche, ma anche relazionali ed educative. L’infermiere inoltre ha anche la mansione di sostenere non solo il paziente, ma all’occorrenza anche chi è vicino al paziente stesso. Si tratta di un ruolo a tutto tondo, dove sono necessarie spiccate competenze comunicative per individuare le esigenze del degente.

La figura professionale dell’infermiere opera in diversi contesti: può infatti prestare servizio in blocchi operatori o nei reparti, ma anche in sala operatoria e in pronto soccorso, senza contare che può fornire assistenza sanitaria anche a livello domiciliare.

Come fare per trovare lavoro presso una struttura sanitaria? La Gazzetta Ufficiale dei Concorsi ad esempio pubblica delle offerte di lavoro che possono fare al caso dei candidati.

Nelle prossime settimane sono in scadenza diverse bandi di concorsi per infermieri, ai quali i candidati che posseggono i requisiti richiesti possono fare richiesta.

L’azienda ospedaliera di Verona ad esempio ha indetto un concorso pubblico per la copertura di dieci posti per operatori professionali sanitari infermieri a tempo indeterminato. La scadenza è fissata al 07/06/2018.

Lo stesso giorno scade anche un concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di infermieri a tempo indeteminato presso la casa di riposo Giovanni Chiaba di San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia.

Presso l’azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo, nella regione Lazio è possibile partecipare ad un concorso per la copertura di sei posti di CPS infermiere. Per presentare la domanda i partecipanti hanno tempo fino al 10/06/2018.

A Verona invece, presso la casa di assistenza per anziani A. Toblini è possibile concorrere per due posti di infermiere professionale. Le domande devono essere presentate entro il 15/06/2018.