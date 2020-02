Primark Roma, le offerte di lavoro: figure ricercate e come candidarsi

editato in: da

Il primo Primark di Roma è pronto ad aprire i battenti. Primark aprirà infatti il suo primo store nella capitale agli inizi di maggio del 2020 e sta cercando figure da inserire nel proprio organico.

Il primo Primark a Roma

Il primo store romano del marchio irlandese, azienda giovane, dinamica e in forte crescita, sarà distribuito su due piani, per un totale di 4500 metri quadri: 40 camerini, 42 casse e un’area relax con wi-fi e postazioni per la ricarica degli smartphone. Nel negozio lavoreranno 300 persone, che verranno selezionate tra gli oltre 10mila candidati.

Primark aprirà all’interno del centro commerciale Maximo sulla Laurentina e sarà il sesto Primark aperto in Italia, che ha inaugurato le vendite in Italia con il primo store della catena ad Arese, nel 2016. Quello di Roma sarà invece il negozio più a Sud.

Gli altri Primark Italia sono ad Arese, Campi Bisenzio (Firenze), Verona, Brescia e Rozzano (Milano).

In particolare, Primark sta ancora cercando per la sua sede di Roma delle figure di alto profilo, più specificamente manager che entreranno a far parte del team manageriale dello store.

Le mansioni

Ecco le principali responsabilità richieste per candidarsi:

Sales Focus – Massimizzare le vendite, le opportunità e le performance;

Stock Management – Gestire lo stock in modo da ridurre al minimo i costi

Team – Gestire, guidare e motivare il team al fine di raggiungere gli standard aziendali;

Merchandising – Garantire standard espositivi eccellenti;

Standard operativi – Assicurare la conformità con le policy interne e le procedure aziendali;

Customer Service – Portare il team a fornire un eccellente servizio al cliente;

Ambiente, salute e sicurezza – Garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;

Security – Garantire la sicurezza e tutela del patrimonio aziendale

I requisiti

Ecco le esperienze, conoscenze e competenze richieste:

almeno un anno di esperienza manageriale maturata in realtà strutturate in ambito fashion/retail/GDO come Area Manager o Store Manager o Department Manager;

capacità di analisi dei principali KPIs commerciali;

problem solving e capacità di prendere decisioni a ritmi elevati;

gestione di team di almeno 10 persone;

capacità comunicative e di leadership;

dinamicità, entusiasmo e ambizione di crescita;

disponibilità territoriale nazionale

Skill richieste

Altre skill aiutano ad essere selezionati per entrare a far parte del team Primark. Se siete appassionati di commercio, avete spiccate doti di leadership e siete spinti da un’ambizione alla crescita professionale, ecco, questo posto è per voi.

Positività, energia, dinamismo, capacità di problem solving sono le skill necessarie alla gestione quotidiana delle varie aree di business, al fine di raggiungere gli obiettivi di fatturato fissati, ottimizzare le vendite, garantire il mantenimento degli standard aziendali e i livelli di servizio al cliente, supportando il team e i manager del sales floor.

Potete inviare la vostra candidatura qui.