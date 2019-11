Primark apre a Roma, centinaia di offerte di lavoro: come candidarsi

editato in: da

Continua il processo di espansione in Italia di Primark. La storica catena di abbigliamento low cost irlandese è sbarcata nel nostro Paese nell’aprile 2016, con uno spazio all’interno del centro commerciale di Arese, alle porte di Milano.

Da allora Primark ha cercato di consolidare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo e, allo stesso tempo, di espandere la propria presenza al di fuori del comune meneghino. A oggi si contano cinque punti vendita Primark in tutto lo Stivale, anche se quello più a sud è a Campi Bisenzio, a metà strada tra Prato e Firenze. L’intera parte centro-meridionale del nostro Paese, dunque, è totalmente scoperta, ma solo per qualche altro mese. Nella primavera del 2020, infatti, Primark apre a Roma.

Questa volta, però, non si tratta della solita bufala o del solito “evento fake” su Facebook, capace di calamitare l’attenzione di migliaia di persone e poco più. Si tratta di una vera apertura, confermata dalla stessa casa madre irlandese che, però, non ha ancora comunicato quale sarà la data ufficiale. Secondo alcune voci di corridoio Primark dovrebbe aprire a Roma nell’aprile 2020, ma al momento si tratta di pura speculazione. Quello che è certo è il luogo dove aprirà il primo Primark di Roma (il centro commerciale Maximo sulla via Laurentina) e che l’azienda è già partita alla ricerca di personale.

Mancando ancora diversi mesi all’apertura, la catena irlandese cerca tutte le figure da impiegare all’interno del punto vendita romano, dallo store manager agli stagisti (si tratta dei due “estremi” della carriera all’interno di Primark). Nello specifico, si cerca il manager del punto vendita, supervisori “di piano”, addetti alle vendite e altre figure legate sempre alle vendite come il visual manager.

Come fare per lavorare da Primark a Roma? Molto semplice: Basta accedere all’area “Carriere e offerte di lavoro presso Primark” presente sul sito web della catena di abbigliamento e scorrere l’elenco delle ricerche attive. Una volta individuata quella che interessa maggiormente sarà sufficiente cliccarci su, inserire tutte le informazioni richieste e inviare la candidatura via web. Nel caso il proprio profilo ricalchi i requisiti richiesti per il ruolo, si verrà ricontattati direttamente dal reparto human resources di Primark per un colloquio.